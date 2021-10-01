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С 6 октября в Ростове начнут включать отопление

С 6 октября в Ростове начнут включать отопление
Власти Ростова объявили о начале отопительного сезона. Соответствующий документ 5 октября подписал глава администрации города Алексей Логвиненко.

Отопительный сезон-2021-2022 года начнется в Ростове с 6 октября. Первыми отопление получат школы, детские сады и другие муниципальные учреждения. В жилые дома тепло начнет поступать с 8 октября.

Власти заверяют, что режим работы централизованного отопления коммунальщики проверят в течение двух недель. В эти же сроки отопление должно поступить на все социальные объекты города.

Фото: 7dach.ru
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