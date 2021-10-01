С 6 октября в Ростове начнут включать отопление

Власти Ростова объявили о начале отопительного сезона. Соответствующий документ 5 октября подписал глава администрации города Алексей Логвиненко.Отопительный сезон-2021-2022 года начнется в Ростове с 6 октября. Первыми отопление получат школы, детские сады и другие муниципальные учреждения. В жилые дома тепло начнет поступать с 8 октября.Власти заверяют, что режим работы централизованного отопления коммунальщики проверят в течение двух недель. В эти же сроки отопление должно поступить на все социальные объекты города.