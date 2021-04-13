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В Ростове отключат отопление 16 апреля

В Ростове отключат отопление 16 апреля
В Ростове-на-Дону 16 апреля завершится отопительный сезон. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Причиной отключения тепла стало потепление. Столбики термометров уже на протяжении пяти суток держатся выше +8 градусов.

- Отопительный сезон — непрерывный круглогодичный процесс. После прекращении подачи тепла ресурсоснабжающие организации займутся промывкой, опрессовкой, ревизией и ремонтом систем коммуникаций, - добавил Алексей Логвиненко.

Традиционно началом отопительного сезона принято считать 15 октября, а концом - 15 апреля. В 2020 году тепло в домах донской столицы включили осенью досрочно в связи с коронавирусной пандемией, несмотря на аномально тёплую погоду — 27 градусов со знаком плюс. Так, в Кашарском районе батареи стали горячими уже 1 октября.

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