С 4 марта в Ростовской области пропадет телерадиосигнал из-за солнечной активности

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области с 4 марта начнутся перебои в работе телевидения и радио. Об этом сообщили на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).С 4 по 10 марта возможны проблемы на десятках каналов ТВ и нескольких радиостанциях. Это НТВ, Матч ТВ, Карусель, Россия-1, Россия-24, Россия К, Первый канал, ТВ центр, Рен-ТВ, СТС, Спас, Мир, ТНТ, Муз ТВ и прочие. В числе радиостанций - Маяк, Вести FM и Радио России.В какой-то момент трансляция радио или телепрограмма могут прерваться из-за профилактических или плановых работ. Предположительный период времени, когда могут возникнуть проблемы с сигналом, — с 11:18 до 13:06.