С 27 января на М-4 «Дон» в Ростовской области изменится схема движения транс
Из-за реконструкции путепровода на М-4 «Дон» в Ростовской области изменится схема движения. Автомобилистам следует учитывать, что новые правила начнут применяться с 27 января на 964-м километре указанной федеральной автомагистрали.

По информации, предоставленной компанией "Автодор", корректировка движения вызвана необходимостью обновления путепроводной развязки на этом участке.

В соответствии с измененной схемой, поворот транспортных средств в сторону Ростова-на-Дону будет перенесен на 960-й километр, а для движения в московском направлении – на 969-й километр.

Водителям рекомендуется строго придерживаться установленных ограничений скорости, внимательно следить за указаниями дорожных знаков и заранее продумать свой маршрут.
Фото: Автодор
