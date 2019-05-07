С 15 мая на нескольких улицах Ростова ограничат движение транспорта



В Ростове с 15 мая будет ограничено движение на нескольких улицах.



Так, схема движения меняется на следующих участках:

- на улице Гусева от проспекта Ставского до переулка Олимпийского;

- в переулке Рыбном от улицы Профсоюзной до улицы И. Никитина;

- на улице Вологодской от улицы Армянской до проспекта Королева;

- на улице Таганрогской от улицы Вавилова до переулка Авиамоторного;

- на улице Страны Советов от площади Страны Советов до 50 лет Ростсельмаша.



Изменения вводятся в связи с ремонтом дорог. Ограничения будут действовать до 1 августа.