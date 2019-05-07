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С 15 мая на нескольких улицах Ростова ограничат движение транспорта

С 15 мая на нескольких улицах Ростова ограничат движение транспорта
В Ростове с 15 мая будет ограничено движение на нескольких улицах.

Так, схема движения меняется на следующих участках:
- на улице Гусева от проспекта Ставского до переулка Олимпийского;
- в переулке Рыбном от улицы Профсоюзной до улицы И. Никитина;
- на улице Вологодской от улицы Армянской до проспекта Королева;
- на улице Таганрогской от улицы Вавилова до переулка Авиамоторного;
- на улице Страны Советов от площади Страны Советов до 50 лет Ростсельмаша.

Изменения вводятся в связи с ремонтом дорог. Ограничения будут действовать до 1 августа.

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