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На нескольких улицах Ростова вводится ограничение движения транспорта

На нескольких улицах Ростова вводится ограничение движения транспорта
Фото: kddm.kzn.ru
В Ростове на нескольких улицах с середины мая вводится ограничение движения транспорта.

Так, с 15 мая по 1 августа нельзя будет проехать на следующих участках:
- по улице Гусева от проспекта Ставского до переулка Олимпийского;
- по переулку Рыбному от Профсоюзной до И. Никитина;
- по улице Вологодской от Армянской до проспекта Королева;
- по улице Таганрогской от Вавилова до переулка Авиамоторного;
- по улице Страны Советов от площади Страны Советов до 50-летия Ростсельмаша.

Ограничение вводится из-за ремонта дорог.

Кроме того, в связи с празднованием Дня славянской письменности и культуры с 6 утра 24 мая до 5 утра 25 мая закроют движение по улице Московской на участке от проспекта Буденновского до переулка Семашко и по переулку Соборному на участке от улицы Темерницкой до Московской.

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