На нескольких улицах Ростова вводится ограничение движения транспорта



Фото: kddm.kzn.ru

В Ростове на нескольких улицах с середины мая вводится ограничение движения транспорта.



Так, с 15 мая по 1 августа нельзя будет проехать на следующих участках:

- по улице Гусева от проспекта Ставского до переулка Олимпийского;

- по переулку Рыбному от Профсоюзной до И. Никитина;

- по улице Вологодской от Армянской до проспекта Королева;

- по улице Таганрогской от Вавилова до переулка Авиамоторного;

- по улице Страны Советов от площади Страны Советов до 50-летия Ростсельмаша.



Ограничение вводится из-за ремонта дорог.



Кроме того, в связи с празднованием Дня славянской письменности и культуры с 6 утра 24 мая до 5 утра 25 мая закроют движение по улице Московской на участке от проспекта Буденновского до переулка Семашко и по переулку Соборному на участке от улицы Темерницкой до Московской.