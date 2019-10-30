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В Ростове из-за Дня полиции изменят схемы 16 маршрутов

В Ростове из-за Дня полиции изменят схемы 16 маршрутов
Из-за празднования Дня полиции в Ростове изменят схему движения 16 маршрутов. По данным городского департамента автодорог, 6 и 8 ноября в донской столице перекроют движение на Театральном проспекте и улице Советской. В связи с этим автобусы будут двигаться по новому пути, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Транспорт на маршрутах №№ 3, 3-а, 7, 67, 70, 80, 88 и 98 будет ходить от Большой Садовой по Кировскому проспекту, улице Красноармейской, проспектам Театральному и Шолохова и далее — по старой схеме, то есть указанные автобусы не будут заезжать на площадь Карла Маркса.

Маршрутки №№ 24, 55, 80 и 98 будут двигаться по пути: Красноармейская — Театральный — Максима Горького — Ченцова — Каяни — Мурлычёва — Верхненольная. В обратном направлении: 1-я Майская — 2-я Линия — Налбандяна — Каяни — Ченцова — Максима Горького — Театральный и дальше — по обычному маршруту.

Троллейбус № 1 пойдёт по схеме троллейбуса № 5. Троллейбусы №№ 2 и 22 будут следовать по улице Красноармейской, проспектам Театральному и Шолохова.

Трамвай № 1 вовсе не будет работать.

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