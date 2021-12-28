Рукодельница из Ростовской области украсила дом уникальными новогодними игрушками
Жительница Белой Калитвы делает своими руками уникальные новогодние игрушки. Наталья Сорокина из поселка Коксового украсила оригинальным рукоделием не только главный символ нового года, но и весь свой дом. Маленькие елочки со стразами, объемные снежинки, серебристые шишки с бантиками, шары и сосульки, звезды из джутовой веревки и даже ели-топотушки с сапожками, - все это рукодельница изготовила самостоятельно.
Большинство игрушек (сосульки, шары и снежинки) сделаны из фоамирана (прим. - листы мягкой цветной резины). По словам Натальи, это универсальный материал, из которого можно создать десятки различных украшений для интерьера.
- Фоамиран легко фиксировать с помощью термопистолета, - поделилась мастерица с Rostov.ru. - Обычно я вырезаю несколько элементов и затем скрепляю их, некоторые украшаю пластиковыми стразами. И времени занимает совсем немного: например, на одну сосульку уходит всего минут 15-20.
Высушенные заранее шишки превратились в отдельное украшение после окрашивания в серебристый цвет и дополнения в виде бантиков и бус.
Еще одна необычная игрушка появилась из картона с джутовой веревкой. Наталья вырезала каркас звезд, а затем обмотала их декоративным канатом из джута. Образ украшений дополнили блестки и искусственные еловые веточки с красными ягодами.
Кроме елочных игрушек, Наталья сделала и сами новогодние деревья, конечно, в уменьшенном размере. Для этого она взяла конус из картона, гипс и проволоку. Конус женщина набила внутри бумагой, а сверху обмотала той же джутовой веревкой. В узкий конец заготовки мастерица вставила проволоку. Благодаря этому, ель из веревки вытягивается в причудливые изгибы. Все это держится на шпажке, закрепленной в горшке, залитом гипсом. Сверху и шпажка, и сам горшок также окутаны джутовой веревкой. У основания изделия видны шишки и еловые ветки, а само дерево украшено бусами, бантиками и маленькими красными шарами.
Самые большие игрушки - елочки-топотушки. Они достигают в высоту около полуметра. Для них рукодельница подготовила конус из картона, пряжу «Ализе Пуффи» (прим. - еще ее называют «травкой»), фоамиран, фольгу для запекания, гипс, фатин и шпажки.
- Конус я также обматываю «травкой» и закрепляю это все на шпажках - будущих ножках. В ботинки из фоамирана заливаю гипс и вставляю туда ель на шпажках, - объясняет Наталья Сорокина. - Сами палочки прячу под слоем фольги, а снизу прикрепляю к дереву фатин. Ель украшают бусы, шары и веточки ели.
Женщина создает различные декоративные изделия не первый год. Раньше Наталья с удовольствием помогала детям подготавливать поделки в школу. Но даже сейчас, когда сын с дочкой выросли, дончанка продолжила осваивать новые способы украсить дом. В комнатах стоят деревья из бисера, конфетные букеты, а теперь еще и елочки.