Рукодельница из Ростовской области украсила дом уникальными новогодними игрушками

Фото: Rostov.ru.

Жительница Белой Калитвы делает своими руками уникальные новогодние игрушки. Наталья Сорокина из поселка Коксового украсила оригинальным рукоделием не только главный символ нового года, но и весь свой дом. Маленькие елочки со стразами, объемные снежинки, серебристые шишки с бантиками, шары и сосульки, звезды из джутовой веревки и даже ели-топотушки с сапожками, - все это рукодельница изготовила самостоятельно.Большинство игрушек (сосульки, шары и снежинки) сделаны из фоамирана (прим. - листы мягкой цветной резины). По словам Натальи, это универсальный материал, из которого можно создать десятки различных украшений для интерьера.- Фоамиран легко фиксировать с помощью термопистолета, - поделилась мастерица с Rostov.ru. - Обычно я вырезаю несколько элементов и затем скрепляю их, некоторые украшаю пластиковыми стразами. И времени занимает совсем немного: например, на одну сосульку уходит всего минут 15-20.Высушенные заранее шишки превратились в отдельное украшение после окрашивания в серебристый цвет и дополнения в виде бантиков и бус.Еще одна необычная игрушка появилась из картона с джутовой веревкой. Наталья вырезала каркас звезд, а затем обмотала их декоративным канатом из джута. Образ украшений дополнили блестки и искусственные еловые веточки с красными ягодами.Кроме елочных игрушек, Наталья сделала и сами новогодние деревья, конечно, в уменьшенном размере. Для этого она взяла конус из картона, гипс и проволоку. Конус женщина набила внутри бумагой, а сверху обмотала той же джутовой веревкой. В узкий конец заготовки мастерица вставила проволоку. Благодаря этому, ель из веревки вытягивается в причудливые изгибы. Все это держится на шпажке, закрепленной в горшке, залитом гипсом. Сверху и шпажка, и сам горшок также окутаны джутовой веревкой. У основания изделия видны шишки и еловые ветки, а само дерево украшено бусами, бантиками и маленькими красными шарами.Самые большие игрушки - елочки-топотушки. Они достигают в высоту около полуметра. Для них рукодельница подготовила конус из картона, пряжу «Ализе Пуффи» (прим. - еще ее называют «травкой»), фоамиран, фольгу для запекания, гипс, фатин и шпажки.- Конус я также обматываю «травкой» и закрепляю это все на шпажках - будущих ножках. В ботинки из фоамирана заливаю гипс и вставляю туда ель на шпажках, - объясняет Наталья Сорокина. - Сами палочки прячу под слоем фольги, а снизу прикрепляю к дереву фатин. Ель украшают бусы, шары и веточки ели.Женщина создает различные декоративные изделия не первый год. Раньше Наталья с удовольствием помогала детям подготавливать поделки в школу. Но даже сейчас, когда сын с дочкой выросли, дончанка продолжила осваивать новые способы украсить дом. В комнатах стоят деревья из бисера, конфетные букеты, а теперь еще и елочки.