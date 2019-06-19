Дело тонкое: ростовчанка создаёт цветы из кожи по примеру японских мастеров



Перенимая опыт и традиции японских мастеров, ростовчанка создаёт цветы из тонкой кожи. Основной сферой работы Натальи Киреевой является дизайн этикеток и пакетов. Изготовление же украшений из кожи — её хобби, то, что делается для души. Девушка сказала, что в какой-то момент ей захотелось чего-то нового, ведь невозможно всю жизнь заниматься одним и тем же.



- Цветы я любила всегда. Если я чем-то увлекаюсь, то становлюсь помешанной, - с улыбкой поделилась рукодельница. - В какой-то момент я начала собирать хойю, очень красивые цветы. Откуда я их только не выписывала: и из Тайланда, и из Китая. У меня весь дом ими заставлен.



Наталья рассказала, что увлекается японской культурой. Япония — законодатель мод в сфере «цветочного» искусства. Мастера в основном изготавливают изделия из шёлка. Ростовчанка же больше работает с кожей. В Интернете можно заказать качественный тонкий материал, с которым приятно работать.



Для такой работы закупается кожа под покраску — она серого или бежевого цвета, поверх можно нанести краситель любого оттенка.

В Японии искусство изготовления цветов находится на уровне некоего культа. Это умение передаётся через поколения, и когда-то изделия из шёлка стоили, как ювелирные украшения. Те, кто имеет возможность, даже едут в Страну восходящего солнца учиться этому искусству.



- Хоть сейчас культуры востока и запада сильно взаимодействуют, есть вещи, которые мы никогда не сможем полностью понять и перенять. Например, российский или европейский мастер делает розу круглой, почти как тарелочка. И готовое изделие, каким бы асом не был автор, выглядит искусственным. А люди востока каким-то особым чутьём чувствуют всю тонкость цветка. Они не стремятся к симметрии, а передают все изящество бутона — такого, каким его создала природа.



Первым этапом в создании украшения является выкройка. На картоне Наталья рисует каждый лепесток, потом эскиз реализуется на тонкой коже. Затем материал пропитывается клеем, который позволяет коже стать немного жёстче и принять нужную форму. С помощью специальных инструментов на лепестках создаются изгибы, бороздки, прожилки и прочее. Каждый кусочек покрывается краской, с помощью кисти на нём создаются градиент и переходы от цвета к цвету. К лепесточкам прикрепляется тонкая длинная проволока. Затем все они собираются вместе, образуя готовый бутон. Он украшается тычинками, бусинами, бисером. Затем цветок можно превратить в брошь, заколку, браслет или собрать несколько бутонов в ободок.



В коллекции Наталья можно найти и бутоньерки с ягодами. Например, к пиджаку можно прицепить брошь в виде земляники — плоды сделаны из ваты и посыпаны крашеной манной крупой.



- Я каждый день занимаюсь своими цветами, даже когда устаю после рабочего дня, - говорит рукодельница. - В окружающем мире так много стресса, что мне хочется сесть и спокойно, размеренно собрать цветок, повозиться с незаконченной работой.



Большую часть своих изделий ростовчанка создаёт не на заказ, а по собственному вдохновению. Будучи дизайнером и имея невероятный талант в создании предметов искусства, очень важно давать выход своим собственным идеям и реализовывать свой потенциал.

