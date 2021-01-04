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Рождественское богослужение на Дону проведут онлайн

Рождественское богослужение на Дону проведут онлайн
Рождественское богослужение в Ростовской области проведут в том числе и онлайн. Прямая трансляция начнется 6 января в 23:40 на одном из донских телеканалов, сообщило донское правительство.

Благодаря этому жители могут не рисковать своим здоровьем в непростую эпидемиологическую ситуацию и посетить один из главных православных праздников, не выходя из дома.

Сходить в храм можно и лично, но на службе нужно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

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