Рождественское богослужение на Дону проведут онлайн

Рождественское богослужение в Ростовской области проведут в том числе и онлайн. Прямая трансляция начнется 6 января в 23:40 на одном из донских телеканалов, сообщило донское правительство.Благодаря этому жители могут не рисковать своим здоровьем в непростую эпидемиологическую ситуацию и посетить один из главных православных праздников, не выходя из дома.Сходить в храм можно и лично, но на службе нужно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.