Ростовскую область 20 мая накроет дождь с грозой

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области снова прогнозируют дождь с грозой. О погоде 20 мая сообщили в региональном ГУ МЧС.В течение суток ожидаются осадки, усиление ветра до 14 метров в секунду (или 50 километров в час), град. Температура воздуха при этом составит от +8 до +13 градусов ночью. В северной и западной частях области похолодает до +3.Днем воздух прогреется до +19…+24 градусов. На юге столбик термометра покажет до +26.Из-за перепада температуры и повышенной влажности утром и ночью прогнозируют туман.