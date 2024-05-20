Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовскую область 20 мая накроет дождь с грозой

Ростовскую область 20 мая накроет дождь с грозой
В Ростовской области снова прогнозируют дождь с грозой. О погоде 20 мая сообщили в региональном ГУ МЧС.

В течение суток ожидаются осадки, усиление ветра до 14 метров в секунду (или 50 километров в час), град. Температура воздуха при этом составит от +8 до +13 градусов ночью. В северной и западной частях области похолодает до +3.

Днем воздух прогреется до +19…+24 градусов. На юге столбик термометра покажет до +26.

Из-за перепада температуры и повышенной влажности утром и ночью прогнозируют туман.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.