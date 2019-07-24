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В колонию в Ростовской области пытались передать телефоны в чае

В колонию в Ростовской области пытались передать телефоны в чае
В Ростовской области перехватили посылку в колонию с запрещёнными предметами. Телефоны пытались передать в исправительную колонию № 1, расположенную в городе Зверево.

Мобильные устройства сотрудники режимного учреждения обнаружили 24 июля в одной из посылок, которую приняли от местного жителя. Ухищренным способом в пачках чая были спрятаны 10 мобильных телефонов.
- Работники колонии изъяли все средства связи, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области. – В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что в июне женщина пыталась пронести в колонию Новочеркасска наркотики в бюстгальтере.

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