Ростовскому режиссеру Кириллу Серебренникову вручили орден Почётного легиона Франции

Фото: соцсети Кирилл Серебренников

Кириллу Серебренникову, режиссёру из Ростова-на-Дону, была вручена награда — орден Почётного легиона Франции. 17 мая стало известно, что Рашида Дати, министр культуры Франции, наградила Кирилла Серебренникова высшей наградой страны — орденом Почётного легиона. В своих аккаунтах в социальных сетях режиссёр поделился информацией.- Франция давно стала моей второй родиной. Однажды меня спросили, каким было мое первое впечатление от Парижа. На протяжении многих лет живя в России, я руководил различными международными проектами, в основном франко-российскими. Для меня крайне важно реализовывать как можно больше проектов, объединяющих людей самых разных культур, - отметил в своей речи Кирилл Серебренников.Кирилл Серебренников — уроженец Ростова-на-Дону. В конце 90-х годов Серебренников переехал в столицу, где начал работать над телевизионными проектами. В августе 2012 года департамент культуры Москвы назначил Кирилла Серебренникова художественным руководителем Московского драматического театра имени Гоголя.В феврале 2022 года Кирилл Серебренников уехал из России и живет за границей.