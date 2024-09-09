Ростовское колесо обозрения возглавило топ-7 самых романтичных мест России

Фото: Одно небо.

Колесо обозрения «Одно небо» в Ростове-на-Дону заняло первое место в списке самых романтичных мест России. Оно попало в число лучших локаций для осенних свиданий, согласно мнению экспертов туристического сервиса.Открытое в 2016 году, ростовское колесо обозрения является одним из самых высоких в стране. С его высоты открываются великолепные виды на город и реку Дон. Колесо обозрения не только привлекает туристов, но и идеально подходит для тех, кто хочет провести незабываемый вечер с любимым человеком осенью. Прозрачные кабинки создают романтическую атмосферу и позволяют делать великолепные фотографии.В числе других романтичных мест, вошедших в рейтинг, оказались парк Новодевичьи пруды в Москве, академия Штиглица в Санкт-Петербурге, Струковский сад в Самаре, Амурский залив во Владивостоке, мост поцелуев в Краснодаре и аллея любви в Нижнем Новгороде.