В Ростовской области в парке «Лога» с 1 мая откроют колесо обозрения

Фото: парк Лога

В парке «Лога» с 1 мая будет работать колесо обозрения. Как сообщают сотрудники, аттракцион полностью готов к работе, осталось лишь подготовить его к открытию.Прокатиться посетители смогут уже 1 мая, работать колесо будет также 4, 5 мая и с 9 по 12 мая. Найти аттракцион можно, поднявшись на территорию верхнего парка рядом с рестораном «Тетеревъ», или же по пути со стоянки, рядом с храмом Сергия Радонежского. Время работы – с 10:00 до 21:00.Чтобы прокатиться на колесе, взрослым придется заплатить 300 рублей за поездку, детям – 200 рублей. Малыши до трех лет смогут попасть на колесо обозрения бесплатно.