Бармен из Ростова создает бокалы в виде голов известных персонажей



В Ростове-на-Дону молодой человек своими руками создаёт бокалы в виде лиц известных людей и персонажей фильмов и мультиков. Из глины Григорий Асланьян лепит героев киновселенной Марвел, «Звёздных войн», «Симпсонов» и даже лица президентов России и Америки.



Уже около десяти лет ростовчанин работает барменом. Однажды в голову ему пришла идея начать самому делать стеклянные бокалы. Но работа со стеклом очень сложная и требует определённой подготовки. В Ростове оказалось тяжело найти специалиста, который обучил бы этому хитрому мастерству.







Тогда молодой человек решил найти альтернативу стеклу. Идеально подошла глина. Но и с этим материалом всё оказалось не так-то просто. Сначала Григорий определился учеником к мастеру, изучил технологию, перепробовал несколько сортов глины и только потом стал создавать свои первые работы.



Идея делать именно головы персонажей мультиков и фильмов родилась потому, что такие вещи сейчас востребованы. Следя за поп-культурой, можно всегда оставаться в тренде.







Вообще, традиция делать подобные бокалы появилась во времена колонизации Америки. Чужеземцы вдохновились тотемами, которые вырезали из дерева индейцы, и стали делать подобные – только маленькие и полые внутри – в своих барах. Сам Григорий тоже хочет со временем делать бокалы в таком стиле.



Его мастерская уставлена десятками форм, бочками с глиной, сохнущими заготовками и уже готовыми работами. Весь процесс с первого до последнего этапа проходит в этом помещении.







Чтобы изготовить бокал, нужно сначала прорисовать его «развёртку» - изобразить, каким он будет в профиль, анфас и сзади. На основе рисунка из пластилина или воска лепится голова. Далее она заливается гипсом. После высыхания материал снимают и разрезают на несколько частей, как пазл. Когда части формы собраны и плотно перетянуты резинкой, щели не пропускают влагу. Внутрь заливается глина. За короткое время гипс впитывает всю воду, оставляя внутри только глину, которая заполняет все выемки и прорези. С застывшей глины гипс снимается по частям.







Сырое изделие остается мягким и податливым, поэтому с ним можно легко продолжить работать. С помощью специальных инструментов прорабатываются детали, убирается все лишнее. Потом стакан отправляется в печь и остаётся там на восемь часов при температуре 1 050 градусов. Затем ему требуется ещё десять часов, чтобы остыть. Изделие покрывается цветной керамикой и снова запекается – вот и готов бокал.



Свои работы Григорий отправляет по всей России и даже в Америку. Однажды во время путешествия он подарил одному бару несколько бокалов. Вскоре оттуда пришёл заказ ещё на пару десятков.







Несмотря на то, что эта работа требует много времени и сил, мастер не оставляет свою основную профессию. Он постоянно участвует во всероссийских и международных конкурсах барменов. При этом на будущее стоит цель всё-таки начать создавать изделия из стекла.