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Астролог рассказала, как Луна повлияет на здоровье ростовчан

Астролог рассказала, как Луна повлияет на здоровье ростовчан
Ростовский астролог Анна Давыдова рассказала, какое воздействие Луна окажет на знаки Зодиака.

В ночь на понедельник земной спутник придёт в гости к царственному Льву. В этот день вам захочется оказаться в центре внимания, захочется праздника и романтики. Первый день рабочей недели станет отличным временем для презентаций. Однако, есть вероятность, что из-за ретроградного Меркурия её придется переделывать. Не отчаивайтесь – поначалу вы точно блеснёте.

Львам надо поберечь спину и сердце. Можно будет сделать небольшую кардионагрузку и массаж. Не стоит быть эгоистами – в мире существуют и другие люди. Человек, родившийся под знаком Льва, сможет поднять настроение всем окружающим. Так как этот зверь отличается шикарной гривой, то попытайте счастья у парикмахера – результат вас не разочарует.

Во вторник, 19 марта, и среду, 20 марта, Луна заглянет к Деве, знаку здоровья. В этот день стоит вспомнить присказку: «Мы – то, что мы едим». Молодцы, кто сейчас придерживается поста. Кто его не соблюдает – обратите внимание на питание. Астролог рекомендует поесть салатов с зеленью – они очистят кишечник. Стоит убраться в доме и на рабочем месте. В эти дни нужно хорошо поработать – произвести точные расчёты и уделить внимание деталям. Постарайтесь не полагаться на интуицию и не витать в облаках. Будьте аккуратнее с критикой.

Астролог рассказала, как Луна повлияет на здоровье ростовчан
Астролог Анна Давыдова

Стрижки, сделанные в этот период, будут иметь чёткую форму. Если вы стремитесь к этому, то быстрее записывайтесь к парикмахеру.

Четверг и пятница будут наполнены энергией Луны в Весах. Этот знак – парный, так что в этот период запланируйте свидания, встречи с партнёрами, дипломатические переговоры. Если в периоде Льва отношения ни к чему не обязывали, то сейчас – время взаимной ответственности. Все планы по улучшению как своей внешности, так и окружающего пространства пройдут «на ура». Весы – светский и креативный знак, так что не лишним будет посетить культурные мероприятия. Обратите внимание на почки и кожу, не злоупотребляйте алкоголем. Не принимайте быстрых решений, лучше отложите это на потом. Однако, если все «за» и «против» были давно взвешены, то действуйте.

Выходные 23 и 24 марта станут днями Скорпиона. Ночное светило расположится именно в этом страстном знаке. Сексуальная активность, спорт, риск – это то, что нужно в субботу и воскресенье. Дипломатия будет заметно прихрамывать. Однако Скорпионы смогут отлично воздействовать на массы.

Не рекомендуется проводить какие-либо операции. Поберегите половую систему – сходите к гинекологу или урологу.

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