Ростовский ВУЗ потратит почти 25 млн рублей на уборку корпусов



Ростовский государственный экономический университет потратит почти 25 миллионов рублей на уборку зданий. Работы будут проводиться в течение года в учебных корпусах и общежитиях. Всего в списке значится 14 объектов, включая филиалы в Таганроге.



В техническом задании указано, что в помещениях нужно каждый день производить влажную уборку с использование чистящих средств и выбрасывать мусор, раз в неделю — протирать мебель и батареи. Не реже раза в месяц требуется чистить зеркала, стёкла, выключатели, розетки. Все коврики должны мыться раз в неделю. Генеральная уборка запланирована только один раз в год.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 февраля. Итоги подведут 7 февраля.