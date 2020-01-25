Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовский ВУЗ потратит почти 25 млн рублей на уборку корпусов

Ростовский ВУЗ потратит почти 25 млн рублей на уборку корпусов
Ростовский государственный экономический университет потратит почти 25 миллионов рублей на уборку зданий. Работы будут проводиться в течение года в учебных корпусах и общежитиях. Всего в списке значится 14 объектов, включая филиалы в Таганроге.

В техническом задании указано, что в помещениях нужно каждый день производить влажную уборку с использование чистящих средств и выбрасывать мусор, раз в неделю — протирать мебель и батареи. Не реже раза в месяц требуется чистить зеркала, стёкла, выключатели, розетки. Все коврики должны мыться раз в неделю. Генеральная уборка запланирована только один раз в год.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 февраля. Итоги подведут 7 февраля.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.