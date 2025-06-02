Общественная палата Ростовской области устроила серию детских мероприятий в День защиты детей

Фото: соцсети

Общественная палата Ростовской области провела серию мероприятий ко Дню защиты детей. Они призваны поддержать семьи, продвигать ценности доброты и заботы, а также создать радостную и инклюзивную атмосферу для всех детей, включая тех, кто нуждается в особом внимании.Благотворительный забег «Вместе к Победе» стал одним из самых ярких событий этого дня. Его организовала Екатерина Хижняк, член Общественной палаты, при поддержке партнеров и волонтеров. Это уже второй забег, который собрал детей с особенностями развития от 7 до 25 лет. Мероприятие стало праздником силы духа, дружбы и взаимопомощи.Преодолевая дистанцию, каждый участник проявил мужество, преодолевая страхи и сомнения. Забег показал, что рядом с любящими и поддерживающими людьми возможны любые достижения.В тот же день команда Общественной палаты, родители и представители АНО «Спорт для всех» навестили Дом ребенка № 4. Воспитанникам устроили в шоу мыльных пузырей и вручили подарки. Они были в восторге. Эта инициатива подчеркнула, как важны тепло и внимание для детей, особенно для тех, кто в них больше всех в ней нуждается.Кроме того, Общественная палата организовала «Ярмарку семейных традиций» в Большелогском центре помощи детям. Председатель комиссии по социальной политике Валентина Ласточкина поздравила семьи с праздником. Она вручила благодарственные письма и пригласительные в зоопарк Ростова.Участники порадовали зрителей концертными номерами. Волонтеры провели мастер-классы по росписи ложек, имбирных пряников и дизайну сумок.Эти события олицетворяют заботу, поддержку и веру в огромный потенциал каждого ребенка. Общественная палата Ростовской области активно создает инклюзивную среду, помогает семьям и укрепляет социальные ценности в обществе.