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В реке Гнилуша в Красном Сулине обнаружили останки человека

В реке Гнилуша в Красном Сулине обнаружили останки человека
В реке Гнилуша, которая протекает в Красном Сулине, были найдены человеческие останки. Об этом сообщает DonDay.

Утром 1 июня, местный житель заметил кости ноги в водоёме недалеко от моста, ведущего к Скелеватке. На место происшествия были вызваны спасатели, водолазы и сотрудники полиции.

Прибывшие специалисты обнаружили в реке череп и другие части тела.

В настоящее время проводится расследование с целью установления личности погибшего и выяснения обстоятельств его смерти.
Фото: соцсети
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