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Пострадавший в аварии под Ростовом 7-летний мальчик находится в реанимации

Пострадавший в аварии под Ростовом 7-летний мальчик находится в реанимации
Пострадавший в ДТП ребенок под Ростовом находится в реанимации. Об этом сообщает Donday.ru.

Авария случилась 1 июня в станице Ольгинской Аксайского района. 22-летняя девушка на «Ниссане Кашкай» ехала в город Ростов. Она решила развернуться и пересекла две сплошные полосы, вылетев на «встречку». В тот момент по дороге проезжал «Джили». Машины на полном ходу столкнулись.

Из-за сильного удара в «Джили» пострадала семья с 7-летним ребенком. Малыша доставили в местную больницу.

Ситуацию осложняет то, что у мальчика ранее диагностировали кисту в головном мозге. Родные тщательно оберегали ребенка всю его жизнь. Он занимался неопасными видами спорта, не бегал на улице, не дрался со сверстниками. Однако авария стала для малыша неожиданностью.

Мальчика перевели из стационара в Ольгинской в ростовскую областную детскую больницу.
Фото: DonDay
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