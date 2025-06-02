В Ростовской области за срыв растений с клумбы можно сесть в тюрьму

Фото: Ростов.ру

Ростовчане могут получить штраф или даже сесть в тюрьму за воровство цветов с городских клумб.Если человек сорвал цветов на сумму больше 2,5 тысячи рублей, ему грозят уголовная ответственность и до двух лет тюрьмы. За кражу редких растений из Красной книги могут оштрафовать на полмиллиона рублей.С приходом весны улицы городов оживают, появляются цветы и зелень. Власти тратят деньги на создание клумб, но некоторые люди не ценят это и срывают цветы, топчут растения или собирают букеты.За кражу цветов до 2,5 тысячи рублей грозит штраф от 4 тысяч до 100 тысяч рублей, в зависимости от редкости растения. За уничтожение цветка из Красной книги могут оштрафовать на 450 тысяч рублей.Если стоимость украденных цветов больше 2,5 тысячи рублей, человека могут оштрафовать на 80 тысяч рублей, отправить на обязательные работы, арестовать на 15 суток или лишить свободы до двух лет. Повторные нарушения ведут к более строгому наказанию.Недавно в Батайске женщина выдрала с корнем ель с чужой клумбы. Она уже три года ворует растения, начиная с простых и заканчивая редкими. Пожилая хозяйка клумбы установила камеры и опубликовала видео в соцсетях, надеясь остановить воровку.