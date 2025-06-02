Боец из Старочеркасской Ростовской области погиб на СВО

Фото: Дондей.

В ходе специальной военной операции смертельное ранение получил ещё один житель Ростовской области. 49-летний Виталий Колос отдал свою жизнь, выполняя боевое задание, сообщает портал Donday.Виталий родился и вырос в станице Старочеркасской. Там он окончил школу. Когда началась специальная военная операция, он решил отправиться на фронт. Виталий регулярно приезжал в свою родную станицу и даже проводил открытые уроки для детей на темы патриотизма.О смерти Виталия стало известно в мае 2025 года. Похороны состоялись 7 мая на кладбище в Старочеркасской.