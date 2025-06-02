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Жители Военведа сообщают о вооруженном конфликте на улице

Жители Военведа сообщают о вооруженном конфликте на улице
Жители Авиамоторного на Военведе сообщают о вооруженном конфликте на улице. Инцидент произошел днем 2 июня.

По словам очевидцев, один из мужчин систематически оставлял свой автомобиль на бордюре, что вызывало недовольство у других жителей. Когда кто-то из них сделал ему замечание, он начал нервничать.

Молодой человек заступился за девушку, которая спорила с другим жителем. В ответ на это мужчина взял оружие и попытался напугать недовольных соседей.

После этого он ушёл домой и вернулся с автоматом. Его семья утверждает, что виноват в произошедшем молодой человек, который заступился за девушку. Они написали на него встречное заявление, — сообщила одна из участниц конфликта в социальных сетях.


Официально в ГУ МВД по Ростовской области не подтвердили информацию о конфликте.
Фото: Соцсети.
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