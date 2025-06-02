Жители Военведа сообщают о вооруженном конфликте на улице
Жители Авиамоторного на Военведе сообщают о вооруженном конфликте на улице. Инцидент произошел днем 2 июня.
По словам очевидцев, один из мужчин систематически оставлял свой автомобиль на бордюре, что вызывало недовольство у других жителей. Когда кто-то из них сделал ему замечание, он начал нервничать.
Молодой человек заступился за девушку, которая спорила с другим жителем. В ответ на это мужчина взял оружие и попытался напугать недовольных соседей.
Официально в ГУ МВД по Ростовской области не подтвердили информацию о конфликте.