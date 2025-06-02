В Ростове девушки нашли скрытые камеры в туалете ресторана

Фото: Соцсети.

В Ростове-на-Дону в женском туалете одного из заведений на Левом берегу были обнаружены камеры видеонаблюдения. Эти камеры были случайно найдены посетительницами, которые сделали фотографии и видеозапись своей находки.Видеозапись быстро распространилась по местным сообществам в социальных сетях. Жители города выразили обеспокоенность по поводу законности установки камер в местах, где люди пользуются туалетом.В Главном управлении МВД России по Ростовской области сообщили, что проведут проверку информации о наличии камер в этом заведении.Стоит отметить, что установка камер видеонаблюдения нарушает статью 3 Конституции Российской Федерации, которая гарантирует неприкосновенность частной жизни.