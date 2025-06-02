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В Ростове девушки нашли скрытые камеры в туалете ресторана

В Ростове девушки нашли скрытые камеры в туалете ресторана
В Ростове-на-Дону в женском туалете одного из заведений на Левом берегу были обнаружены камеры видеонаблюдения. Эти камеры были случайно найдены посетительницами, которые сделали фотографии и видеозапись своей находки.

Видеозапись быстро распространилась по местным сообществам в социальных сетях. Жители города выразили обеспокоенность по поводу законности установки камер в местах, где люди пользуются туалетом.

В Главном управлении МВД России по Ростовской области сообщили, что проведут проверку информации о наличии камер в этом заведении.

Стоит отметить, что установка камер видеонаблюдения нарушает статью 3 Конституции Российской Федерации, которая гарантирует неприкосновенность частной жизни.
Фото: Соцсети.
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