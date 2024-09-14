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Обвиняемый в крупном пожаре на Театральном спуске выступил с последним словом

Обвиняемый в крупном пожаре на Театральном спуске выступил с последним словом
На предпоследнем заседании Пролетарского районного суда обвиняемый сказал последнее слово. Экс-начальник Восточного РЭС Павел Трунов попросил оправдать его. Об этом сообщает портал Donday.

Напомним, пожар вспыхнул 21 августа семь лет назад в Чувашском переулке, уничтожив 125 частных домов и оставив одного человека погибшим. Потери превысили 780 миллионов рублей. Следствие считает, что причиной возгорания стало нарушение норм безопасности на электросетях, а именно – перехлест линий электропередачи, который вызвал пожар, распространившийся на мусор.

Прокурор подтвердила обоснованность обвинений, но предложила освободить Трунова из-за истечения сроков давности. Защита утверждала, что не было доказано, что пожар был следствием короткого замыкания.

Павел Трунов, выступая, подчеркивал: его вина не установлена, и следствие игнорировало версии о поджоге.

Решение суда будет оглашено 14 октября.
Фото: Дондей.
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