Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Эксперты из Ростова рассказали, как дефицит оперативной памяти поменял рынок компьютерной техники

Эксперты из Ростова рассказали, как дефицит оперативной памяти поменял рынок компьютерной техники
Сегодня искусственный интеллект не перестает удивлять своими достижениями. Например, при помощью нейросетей жители Ростова-на-Дону стали создавать изображения, которые демонстрируют, как могла бы выглядеть донская столица в другой реальности. Пользователи с восхищением представляют что бы было, если бы Ростов был зеленее или в нем появилось метро. Но развитие информационных технологий спровоцировало кризис на рынке оперативной памяти.

Эксперты одной из ведущих компаний в Ростовской области по сборке компьютеров CompShop дали комментарий редакции DonDay. Специалисты объяснили, как рост спроса со стороны ИИ-компаний привел к дефициту и четырехкратному подорожанию оперативной памяти и что ждет рынок техники в ближайшие несколько лет.

Осенью прошлого года компания, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, выкупила 40% всех запасов оперативной памяти. Она объяснила это желанием усиления собственных мощностей. Вместе с этим крупные производители памяти сместили свое внимание на производстве профессиональных карт памяти для ИИ-разработчиков. При этом обычная оперативная память стала дефицитной.


Спрос на оперативную память у других компаний, не занимающихся ИИ, остался прежним. В результате цены на этот продукт стали расти. Изменения в стоимости затронули и компьютеры.

Эксперты говорят, что раньше «оперативка» считалась одной из самых дешевых комплектующих ПК.

- В процентном соотношении от компьютера ее цена составляла около 10% и в среднем была равна трем тысячам рублей. Сейчас эта запчасть сравнялась по стоимости с самой дорогой частью устройства - видеокартой. Теперь только дешевый вариант оперпамяти оценивается аж в 15 тысяч рублей, - подчеркнули в компании.


Проследим изменение цены на примере одной из моделей. В конце сентября 2025 году на рынке техники оперативная память стоила в пределах 10 тысяч рублей. К середине осени цена на нее выросла до 13 тысяч рублей. К зиме подорожание комплектующего достигло 20 тысяч рублей. А перед новым годом стоимость подпрыгнула до 43 тысяч рублей. Пик цены наблюдался в ноябре и декабре. На начало марта деталь стоит чуть меньше - 41 тысячу рублей. Выходит, что всего за полгода цена на «оперативку» взлетела в четыре раза.


Дефицит затронул и остальные виды компьютерной памяти. В цене увеличились SSD-накопители. Устройство работает как флешка, на которой можно хранить информацию.

Накопитель, как и оперативная память, имеет чип памяти. Из-за этого стоимость SSD-накопителя тоже стала увеличиваться. К примеру, накопитель, который стоил в конце сентября примерно шесть тысяч рублей, на текущий момент подорожал в два раза - до 14 тысяч рублей.

Подскочили в цене и жесткие диски или, как их называют, HDD. Это устройство представляет из себя вращающуюся деталь, на которой хранится информация. К примеру, в конце сентября один из видов HDD стоил около девяти тысяч рублей. На текущий момент его стоимость поднялась примерно в два раза и составила 17 тысяч рублей.

- Интересно, что жесткие диски не содержат тех самых чипов памяти. Они не должны были подорожать. Скорее всего, цена на них поднялась просо на хайпе рынка, потому что память подорожала вся. А жесткий диск - это по сути память, накопитель. Просто производители тоже подняли цены из-за рынка, а не из-за дефицита, - разъяснили в компании.


Удивительно, но видеокарты со встроенными чипами не в цене не выросли. Эти устройства работают, как оперпамять, но отвечают за быструю обработку и вывод изображений на экран.

- Видеокарты могли не подорожать, потому что память для них была закуплена еще до кризиса. В результате видеокарты были произведены с чипами по старым ценам. Скорее всего новые модели видеокарт, которые будут выходить, станут уже дороже стоить. Это будет связано с тем, что они будут собираться с новыми чипами по их текущим ценам. Если новые видеокарты выпустят традиционно в теплое время года, то уже к зиме на них сформируются актуальные цены по России, - считает CompShop.



Цена компьютера зависит от стоимости его комплектующих. С подорожанием деталей ценники на собранные ПК тоже стали расти. Первое время большую часть компаний-сборщиков выручали закупленные заранее партии оперативной памяти по старым ценам. Это дало возможность какое-то время поддерживать лояльность клиентов. По исчерпании запасов организации стали брать память по новым ценам, из-за чего стоимость на ПК начала увеличиваться. Тогда многие покупатели были в курсе происходящего и предпочли не откладывать на потом приобретение компьютеров.

- Например, у нас был пик по продажам в декабре. Это могло быть связано не только потому что Новый год, но и потому что был ажиотаж на память. Все хотели быстрее закупиться, пока цены не поднимутся еще выше, - рассказали в компании из Ростова.


В первом месяце нового года у компаний по сборке ПК наблюдалась характерная для этого месяца просадка. Обычно после праздников люди не спешат входить в траты. Ко второму месяцу 2026 года ситуация с приобретением компьютеров постепенно стала выравниваться.

За полгода ценники на собранные ПК увеличились примерно на 30%. Так, у компании из Ростова самый дешевый компьютер поднялся в цене с 80 тысяч до 105 тысяч рублей. Для того, чтобы не терять покупателей компании предлагают заменять дорогие запчасти на более выгодные, но б/ушные.

- Сейчас стала пользоваться популярностью сборка из б/у комплектующих. Не новая память для ПК дает возможность покупателю приобрести ПК по старой цене. Также альтернативный вариант - уменьшение памяти в компьютере. Некоторым клиентам и не нужно много памяти, чтобы играть в определенные игры. Некоторые даже могут воспользоваться дополнительно собственным внешним накопителем или облачным хранилищем, - рассказали специалисты из донской столицы.


Кризис может стать причиной закрытия компаний, которые продают самые дешевые компьютеры. У них нет возможности продавать сборки по старым ценам. Их потенциальные покупатели просто не смогут позволить себе компьютеры по новым ценам. Таким фирмам прийдется либо приобретать комплектующие с низким качеством, либо искать другую аудиторию.

Согласно данным экспертов CompShop, рост цен на комплектующие - обычная ситуация для рынка техники. Во всем мире высокие технологии, где изготавливаются те же чипы памяти, производятся только на двух заводах в Китае. Любое повышение спроса приводит к нехватке мощностей у этих предприятий на выпуск тех или иных товаров.

Специалисты предсказывают, что ближайшие два года не нужно ждать изменений ситуации на рынке. Но уже в начале 2027 года станет понятен дальнейший вектор развития рынка.

- Либо увеличится предложение: построят новые заводы и производители начнут выпускать больше памяти. Либо уменьшится спрос от компаний ИИ. Они могут сменить свои алгоритмы работы. Может и быть такое, что ситуация, наоборот ухудшится, цена вырастет еще больше, - подытожили эксперты.

Фото: CompShop; DNS
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика