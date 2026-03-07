Эксперты из Ростова рассказали, как дефицит оперативной памяти поменял рынок компьютерной техники

- В процентном соотношении от компьютера ее цена составляла около 10% и в среднем была равна трем тысячам рублей. Сейчас эта запчасть сравнялась по стоимости с самой дорогой частью устройства - видеокартой. Теперь только дешевый вариант оперпамяти оценивается аж в 15 тысяч рублей, - подчеркнули в компании.

- Интересно, что жесткие диски не содержат тех самых чипов памяти. Они не должны были подорожать. Скорее всего, цена на них поднялась просо на хайпе рынка, потому что память подорожала вся. А жесткий диск - это по сути память, накопитель. Просто производители тоже подняли цены из-за рынка, а не из-за дефицита, - разъяснили в компании.

- Видеокарты могли не подорожать, потому что память для них была закуплена еще до кризиса. В результате видеокарты были произведены с чипами по старым ценам. Скорее всего новые модели видеокарт, которые будут выходить, станут уже дороже стоить. Это будет связано с тем, что они будут собираться с новыми чипами по их текущим ценам. Если новые видеокарты выпустят традиционно в теплое время года, то уже к зиме на них сформируются актуальные цены по России, - считает CompShop.

- Например, у нас был пик по продажам в декабре. Это могло быть связано не только потому что Новый год, но и потому что был ажиотаж на память. Все хотели быстрее закупиться, пока цены не поднимутся еще выше, - рассказали в компании из Ростова.

- Сейчас стала пользоваться популярностью сборка из б/у комплектующих. Не новая память для ПК дает возможность покупателю приобрести ПК по старой цене. Также альтернативный вариант - уменьшение памяти в компьютере. Некоторым клиентам и не нужно много памяти, чтобы играть в определенные игры. Некоторые даже могут воспользоваться дополнительно собственным внешним накопителем или облачным хранилищем, - рассказали специалисты из донской столицы.

- Либо увеличится предложение: построят новые заводы и производители начнут выпускать больше памяти. Либо уменьшится спрос от компаний ИИ. Они могут сменить свои алгоритмы работы. Может и быть такое, что ситуация, наоборот ухудшится, цена вырастет еще больше, - подытожили эксперты.

Фото: CompShop; DNS

