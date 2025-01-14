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Мужчину, напавшего на врача БСМП, оставили в СИЗО

Мужчину, напавшего на врача БСМП, оставили в СИЗО
Авакян А. останется в СИЗО до 14 февраля 2025 года. Решение принял Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону.

Происшествие случилось 13 ноября 2024 года. В тот день в больницу БСМП привезли мужчину в неадекватном состоянии. Его определили в отделение острых отравлений. Неожиданно подозреваемый Авакян А. вышел из себя. Он вырвал железный поручень и избил им женщину-медика. После этого он разбил стекло и осколками порезал шею женщине.

Прибывшая охрана схватила дебошира и вызвала полицию. На мужчину завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ему грозит до 11 лет лишения свободы.
Фото: соцсети
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