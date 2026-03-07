Новости
Расписание пригородных поездов Ростов – Таганрог изменится с 12 марта

Расписание пригородных поездов Ростов – Таганрог изменится с 12 марта. Об этом проинформировали в СКППК.

Поезд № 6520 Ростов – Таганрог начнет движение в сторону приморского города на четыре минуты позже обычного графика (в 8:01). Время задержки не изменится до конечной станции. В Таганрог состав прибудет к 9:30.

Отправление поезда № 6077 Таганрог – Ростов запланировано с трехминутным опозданием (в 9:31). До Ростова-на-Дону время задержки останется прежним. На станцию Ростов-Главный пассажиры прибудут в 11:17.

Расписание у поездов изменится в период с 12 по 22 марта. Это связано с ремонтно-путевыми работами. Составы будут следовать со всеми остановками согласно действующему графику движения поездов.                                        

Пассажиров просят быть внимательными при планировании поездок.
Фото: СКЖД
