Фото: СКЖД

Расписание пригородных поездов Ростов – Таганрог изменится с 12 марта. Об этом проинформировали в СКППК.Поезд № 6520 Ростов – Таганрог начнет движение в сторону приморского города на четыре минуты позже обычного графика (в 8:01). Время задержки не изменится до конечной станции. В Таганрог состав прибудет к 9:30.Отправление поезда № 6077 Таганрог – Ростов запланировано с трехминутным опозданием (в 9:31). До Ростова-на-Дону время задержки останется прежним. На станцию Ростов-Главный пассажиры прибудут в 11:17.Расписание у поездов изменится в период с 12 по 22 марта. Это связано с ремонтно-путевыми работами. Составы будут следовать со всеми остановками согласно действующему графику движения поездов.Пассажиров просят быть внимательными при планировании поездок.