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Кировский районный суд Ростова продлил меру пресечения Андрею Майеру

Кировский районный суд Ростова продлил меру пресечения Андрею Майеру
Кировский районный суд Ростова продлил меру пресечения бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Суд постановил оставить экс-чиновника под стражей до 10 апреля 2025 года. В 2020 году Майера задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие установило, что он незаконно присвоил крупную сумму в ходе благоустройства парков «Вересаево» и в Зверево на улице Рижской.

Работы должны были финансироваться из внебюджетных средств, но деньги поступили из госбюджета, что привело к потере 46 миллионов рублей. В 2021 году суд признал Майера виновным и приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима. Однако защита обжаловала приговор, и в 2023 году срок был увеличен до пяти лет.

С июня 2023 года Майеру предъявлены новые обвинения по нескольким эпизодам уголовного дела.
Фото: РостовРу
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