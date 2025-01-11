Кировский районный суд Ростова продлил меру пресечения Андрею Майеру

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Кировский районный суд Ростова продлил меру пресечения бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.Суд постановил оставить экс-чиновника под стражей до 10 апреля 2025 года. В 2020 году Майера задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие установило, что он незаконно присвоил крупную сумму в ходе благоустройства парков «Вересаево» и в Зверево на улице Рижской.Работы должны были финансироваться из внебюджетных средств, но деньги поступили из госбюджета, что привело к потере 46 миллионов рублей. В 2021 году суд признал Майера виновным и приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима. Однако защита обжаловала приговор, и в 2023 году срок был увеличен до пяти лет.С июня 2023 года Майеру предъявлены новые обвинения по нескольким эпизодам уголовного дела.