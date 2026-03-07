Фото: Яндекс Карты

Водителей Ростовской области предупредили о ремонтных работах на автодороге М-4 «Дон». Подробностями поделились в региональной Госавтоинспекции 7 марта.Дорожники работают на участке, который расположен под Шахтами. Так, на 934-м километре М-4 «Дон» в направлении на север по правой полосе производится монтаж металлического барьерного ограждения. Работы будут проводиться до 18:00.Вдобавок на 995-м и 1 013-м километрах М-4 в южном направлении ремонтируют ямы.Также на 1 009-м, 1 002-м, 990-м, 980-м километрах трассы в направлении на север дорожники ремонтируют деформационные швы. По этой причине перекрыта левая полоса движения.Автовладельцев просят учитывать дорожные обстоятельства при планировании своих маршрутов.