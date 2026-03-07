Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростов стал хуже по качеству общественного транспорта

Ростов стал хуже по качеству общественного транспорта
Ростов стал хуже по качеству общественного транспорта. Рейтинг составили специалисты SIMETRA.

Эксперты взяли за основу данные за конец четвертого квартала 2025 года. В общем топе Ростов-на-Дону оказался на 52-м месте.

В сравнении с 2022 годом Ростов-на-Дону спустился вниз на 18 позиций.

Для анализа эксперты использовали пять параметров. Ценовую доступность общественного транспорта в донской столице оценили на 48 баллов. Проезд на автобусе недавно был повышен до 48 рублей. В результате за две поездки горожанам приходится отдавать 100 рублей, если посчитать за месяц, выходит три тысячи рублей на одни поездки.

Доступности и комфорту присвоили 67 баллов. В эту характеристику вошли вариативность тарифных планов и удобство использования транспортной карты, а также полнота и доступность сведений о функционировании транспортной системы.

Эффективность транспортной системы (способность обеспечивать передвижение) была оценена на 68 баллов. Транспортная доступность составила 50 баллов.

А вот безопасность и устойчивое развитие получили наименьшую оценку - 36 баллов. В общем счете по качеству транспорта донская столица имеет 55,2 балла из 100. В прошлом году эта цифра была 58,4.

Специалисты подчеркнули, что город-миллионник не просто остался на прежнем уровне, но и начал терять позиции в этой области.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика