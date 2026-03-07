Фото: Дондей

Ростов стал хуже по качеству общественного транспорта. Рейтинг составили специалисты SIMETRA.Эксперты взяли за основу данные за конец четвертого квартала 2025 года. В общем топе Ростов-на-Дону оказался на 52-м месте.В сравнении с 2022 годом Ростов-на-Дону спустился вниз на 18 позиций.Для анализа эксперты использовали пять параметров. Ценовую доступность общественного транспорта в донской столице оценили на 48 баллов. Проезд на автобусе недавно был повышен до 48 рублей. В результате за две поездки горожанам приходится отдавать 100 рублей, если посчитать за месяц, выходит три тысячи рублей на одни поездки.Доступности и комфорту присвоили 67 баллов. В эту характеристику вошли вариативность тарифных планов и удобство использования транспортной карты, а также полнота и доступность сведений о функционировании транспортной системы.Эффективность транспортной системы (способность обеспечивать передвижение) была оценена на 68 баллов. Транспортная доступность составила 50 баллов.А вот безопасность и устойчивое развитие получили наименьшую оценку - 36 баллов. В общем счете по качеству транспорта донская столица имеет 55,2 балла из 100. В прошлом году эта цифра была 58,4.Специалисты подчеркнули, что город-миллионник не просто остался на прежнем уровне, но и начал терять позиции в этой области.