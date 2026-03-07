Коты ростовчан могут пострадать от цветов на 8 Марта

- Интерес к цветам может вызвать и банальная скука. Особенно если хозяин как-то бурно реагируют на это. Кот будет понимать, что за его действиями последует какое-то «веселье», - сообщает Юлия.

- Если вы заметили потерю аппетита, рвоту, слюнотечение, судороги, нарушение дыхания и прочие угнетенные состояния, следует сразу же бежать к ветеринару. Значит кот успел надышаться и наесться цветами, - пояснила эксперт.

- Стоит учитывать, что не все коты могут есть траву. У некоторых она может вызвать рвоту и неприятные ощущения в желудке, за которыми последует воспаление. По этому вопросу нужно советоваться с ветврачом, чтобы альтернативным способом наладить ЖКТ животного, - заключила Юлия.

Фото: Нейросеть

В Международный женский день у многих горожан появляются дома букеты цветов. И если в квартирах есть коты, растения необходимо держать от них подальше. Специалист по коррекции кошачьего поведения Юлия Погодина рассказала Donbay, какую опасность цветы несут для усатого-полосатого и как его отучить их есть.Для этих четвероногих характерно поедание травы. Таким образом коты улучшают работу своего пищеварения. Поэтому животное может потянуться к цветку, когда организм будет нуждаться в клетчатке.Растения опасны для котов из-за содержания токсичных веществ. Яд содержится не только в самом стебле, но и пыльце с водой из под цветов. Такое «блюдо» угрожает животному не только проблемами с желудком, но и летальным исходом.Юлия Погодина отнесла к числу ядовитых следующие цветы: хризантемы, каллы, антуриум, гладиолусы, лютики, гиацинты, амариллисы, дельфиниумы, лаванда, анемоны, азалии и лилии.Хозяину кота можно держать в доме абсолютно любое растение. Главное, чтобы букеты и горшки находились в недоступных для питомца местах. Четвероногим можно организовать отдельную лужайку. Это поможет удовлетворить потребности животного в зелени. Тогда усатик будет проявлять равнодушие к остальным цветам в доме.