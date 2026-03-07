Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Коты ростовчан могут пострадать от цветов на 8 Марта

Коты ростовчан могут пострадать от цветов на 8 Марта
В Международный женский день у многих горожан появляются дома букеты цветов. И если в квартирах есть коты, растения необходимо держать от них подальше. Специалист по коррекции кошачьего поведения Юлия Погодина рассказала Donbay, какую опасность цветы несут для усатого-полосатого и как его отучить их есть.

Для этих четвероногих характерно поедание травы. Таким образом коты улучшают работу своего пищеварения. Поэтому животное может потянуться к цветку, когда организм будет нуждаться в клетчатке.

- Интерес к цветам может вызвать и банальная скука. Особенно если хозяин как-то бурно реагируют на это. Кот будет понимать, что за его действиями последует какое-то «веселье», - сообщает Юлия.


Растения опасны для котов из-за содержания токсичных веществ. Яд содержится не только в самом стебле, но и пыльце с водой из под цветов. Такое «блюдо» угрожает животному не только проблемами с желудком, но и летальным исходом.

Юлия Погодина отнесла к числу ядовитых следующие цветы: хризантемы, каллы, антуриум, гладиолусы, лютики, гиацинты, амариллисы, дельфиниумы, лаванда, анемоны, азалии и лилии.

- Если вы заметили потерю аппетита, рвоту, слюнотечение, судороги, нарушение дыхания и прочие угнетенные состояния, следует сразу же бежать к ветеринару. Значит кот успел надышаться и наесться цветами, - пояснила эксперт.


Хозяину кота можно держать в доме абсолютно любое растение. Главное, чтобы букеты и горшки находились в недоступных для питомца местах. Четвероногим можно организовать отдельную лужайку. Это поможет удовлетворить потребности животного в зелени. Тогда усатик будет проявлять равнодушие к остальным цветам в доме.

- Стоит учитывать, что не все коты могут есть траву. У некоторых она может вызвать рвоту и неприятные ощущения в желудке, за которыми последует воспаление. По этому вопросу нужно советоваться с ветврачом, чтобы альтернативным способом наладить ЖКТ животного, - заключила Юлия.
Фото: Нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика