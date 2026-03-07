Коты ростовчан могут пострадать от цветов на 8 Марта
В Международный женский день у многих горожан появляются дома букеты цветов. И если в квартирах есть коты, растения необходимо держать от них подальше. Специалист по коррекции кошачьего поведения Юлия Погодина рассказала Donbay, какую опасность цветы несут для усатого-полосатого и как его отучить их есть.
Для этих четвероногих характерно поедание травы. Таким образом коты улучшают работу своего пищеварения. Поэтому животное может потянуться к цветку, когда организм будет нуждаться в клетчатке.
Растения опасны для котов из-за содержания токсичных веществ. Яд содержится не только в самом стебле, но и пыльце с водой из под цветов. Такое «блюдо» угрожает животному не только проблемами с желудком, но и летальным исходом.
Юлия Погодина отнесла к числу ядовитых следующие цветы: хризантемы, каллы, антуриум, гладиолусы, лютики, гиацинты, амариллисы, дельфиниумы, лаванда, анемоны, азалии и лилии.
Хозяину кота можно держать в доме абсолютно любое растение. Главное, чтобы букеты и горшки находились в недоступных для питомца местах. Четвероногим можно организовать отдельную лужайку. Это поможет удовлетворить потребности животного в зелени. Тогда усатик будет проявлять равнодушие к остальным цветам в доме.