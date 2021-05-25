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Ростовский СОБР возглавил командир новочеркасского ОМОНа

Ростовский СОБР возглавил командир новочеркасского ОМОНа
В Ростовском специальном отряде быстрого реагирования (СОБР) назначили нового командира. Эту должность занял экс-командир новочеркасского ОМОНа офицер Виталий Горбиков.

Полковник полиции закончил Ростовский юридический институт МВД России. Затем начал службу в правоохранительных органах, где проработал уже 25 лет. За эти годы он прошел путь от рядового сотрудника вневедомственной охраны до командира спецподразделения. Офицер возглавлял новочеркасский ОМОН с 2011 года. Его неоднократно отмечали государственными и ведомственными наградами за доблестную службу.

На место Виталия Горбикова в Новочеркасском ОМОНе перевели подполковника полиции Игоря Нечипоренко. Ранее он занимал должность заместителя командира отряда.

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