Ростовский СОБР возглавил командир новочеркасского ОМОНа

В Ростовском специальном отряде быстрого реагирования (СОБР) назначили нового командира. Эту должность занял экс-командир новочеркасского ОМОНа офицер Виталий Горбиков.Полковник полиции закончил Ростовский юридический институт МВД России. Затем начал службу в правоохранительных органах, где проработал уже 25 лет. За эти годы он прошел путь от рядового сотрудника вневедомственной охраны до командира спецподразделения. Офицер возглавлял новочеркасский ОМОН с 2011 года. Его неоднократно отмечали государственными и ведомственными наградами за доблестную службу.На место Виталия Горбикова в Новочеркасском ОМОНе перевели подполковника полиции Игоря Нечипоренко. Ранее он занимал должность заместителя командира отряда.