В Ростовской области трещины и плесень уничтожают волошинский мемориал ВОВ

В Ростовской области разрушается мемориал ВОВ в Миллеровском районе. Речь идет о комплексе «Скорбящая мать», установленном к 40-летней годовщине Победы в слободе Волошино.Ступени памятника покрыты глубокими трещинами, облицовка отваливается, а на плитке разрастается плесень. Кадры публикует Donday.Люди говорят, что ситуация не меняется уже двадцать лет, а все их жалобы власти дают только формальные ответы.Уборкой здесь занимаются сами местные. Перед Днем Победы упадок братской могилы воинов особенно сильно беспокоит волошинцев.