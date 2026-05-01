В Ростовской области трещины и плесень уничтожают волошинский мемориал ВОВ

В Ростовской области трещины и плесень уничтожают волошинский мемориал ВОВ


В Ростовской области разрушается мемориал ВОВ в Миллеровском районе. Речь идет о комплексе «Скорбящая мать», установленном к 40-летней годовщине Победы в слободе Волошино.

Ступени памятника покрыты глубокими трещинами, облицовка отваливается, а на плитке разрастается плесень. Кадры публикует Donday.

Люди говорят, что ситуация не меняется уже двадцать лет, а все их жалобы власти дают только формальные ответы.

Уборкой здесь занимаются сами местные. Перед Днем Победы упадок братской могилы воинов особенно сильно беспокоит волошинцев.
Фото: Donday
