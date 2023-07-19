Ростовский облсуд пересмотрит дело экс-полицейского, сбившего насмерть парня
Ростовский областной суд пересмотрит дело бывшего полицейского, который на трассе сбил насмерть парня. Заседание по делу Романа Лобанова состоится в полдень 1 августа.
Ранее Четвертый кассационный суд усомнился в беспристрастности судьи Азовского городского суда Елены Алешиной, которая приговорила Лобанова к семи годам колонии общего режима. Решение предыдущей инстанции отменили, а дело рассмотрят заново.
Страшная трагедия произошла в начале ноября 2019 года. Руслан Попов отдыхал с друзьями в Батайске. Поздно вечером он отправился пешком домой, в Ростов. С тех пор парня никто не видел. Родные бросились на поиски горожанина. Как выяснилось позже, пешехода сбил Роман Лобанов. При этом после ДТП Руслан был еще жив. Правоохранитель вез его в больницу, но не успел: сердце 22-летнего парня остановилось. Испугавшись, майор решил спрятать тело. Он избавился от трупа в районе поселка Зеленого в Азовском районе. Однако избежать наказания Лобанову не удалось.
В отношении уже бывшего полицейского возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Спустя год расследования экс-полицейский так и не сознался в содеянном. Обвиняемый извинился перед семьей погибшего, но вину не признал. Роман заявил, что парень шел по неосвещенной магистрали и заметить его было невозможно. Хотя это не отменяет тот факт, что правоохранитель скрыл следы преступления. Несколько дней родные искали его, пока не опознали тело в морге Азова.
Романа Лобанова приговорили к семи годам лишения свободы. Теперь дело пересмотрят. Не исключено, что срок могут увеличить.