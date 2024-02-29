Суд Ростова оставил в СИЗО супругов, которые прокрутили дочь через мясорубку

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В Ростове Октябрьский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Анастасии и Якову Майборода. Их обвиняют в убийстве восьмимесячной дочки. Об этом сообщает Donday со ссылкой на собственный источник.Трагедия случилась еще 28 апреля 2023 года на улице Платона Кляты. Яков, местный предприниматель, вернулся домой и сильно поругался с женой. По версии следствия, мужчина попытался ударить супругу и промахнулся. Подонок попал прямо в голову крохе, из-за чего она скончалась. После случившегося пара решила избавиться от тела малышки. Они перекрутили ребенка через электромясорубку, разложили фарш по пакетам и убрали в морозилку.После этого супруги вызвали полицию и сообщили, что якобы их дочь была похищена. Однако правда вскрылась совсем скоро. Полицейские нашли содержимое пакетов и кухонный топор с ДНК ребенка, и арестовали родителей. Кроме того, фрагменты тела малышки обнаружили и в ванной комнате.На супругов возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц» и отправили в СИЗО. Вскоре суд продлил им меру пресечения как минимум еще на месяц, до 28 марта.