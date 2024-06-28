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Ростовский филиал «Госсорткомиссии» нуждается в приобретении пикапа за 3 миллиона рублей

Ростовский филиал «Госсорткомиссии» нуждается в приобретении пикапа за 3 миллиона рублей
В Ростовской области государственная сортоиспытательная комиссия закупает для нужд пикап за 3 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 26 июня.

Согласно документации, ведомство нуждается в автомобиле Great Wall Poer King Kong Comfort или его аналоге. На сайте госзакупок филиал ищет поставщика, который сможет приобрести и доставить машину в указанный пункт.

В обязанности поставщика будет входить приобретение автомобиля, транспортировка за свой счёт, обеспечение сохранности товара. Поставщик должен будет выполнить задание в течение 25 дней с момента подписания договора.

ФГБУ «Госсорткомиссия» занимается вопросами развития селекционной отрасли. Вероятно, такой пикап необходим для передвижения по земельным участкам и удобной погрузки и отгрузки оборудования.

Потенциальным поставщикам нужно успеть подать документы на тендер до 2 июля.
Фото: autoreview.ru
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