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Ростовский бизнесмен Николай Василенко стал снимать рекламные ролики

Ростовский бизнесмен Николай Василенко стал снимать рекламные ролики
Ростовский предприниматель Николай Василенко уже завоевал репутацию самого позитивного и светлого человека в интернете. Благодаря своей улыбке и оптимистичному настроению, он привлек множество поклонников и огромную аудиторию. Фанаты Николая утверждают, что его видео заменяют им занятия с психологом, поднимают настроение и делают жизнь более насыщенной.

За последний месяц аудитория Николая увеличилась до 800 тысяч подписчиков. В Ростове он стал настоящей знаменитостью: его узнают на улице, просят сделать совместное фото и здороваются. Николай с радостью делится своей улыбкой не только через свой аккаунт.

Небывалая известность вдохновила Николая стать блогером и начать снимать рекламные ролики. Ранее он записывал видео из автомобиля или дома, а в последнем выпуске он оказался в цветочном магазине. По сюжету Николай выбирает букет для мамы и, пройдя к кассе, отвечает продавцу, что оплатит улыбкой. Сцены из ролика были явно похожи на рекламу, где он пиарит известный банк. По цветовой гамме и стилю банковского приложения не трудно догадаться, в каком банке Василенко оплачивает цветы. Поклонники сразу раскусили предприимчивого блогера.

Николай самая идеальная реклама. Нужно запатентовать идею,
Лучшая рекламная интеграция, которую я видел, - пишут в комментариях.


Поклонники мгновенно уловили рекламный ход, некоторые оценили его креатив, а другие выразили недовольство тем, что бизнесмен начал зарабатывать на своем аккаунте. Тем не менее, видео стало популярным, и за первые полчаса набрало более 11 тысяч лайков и сотни комментариев. Возможно, Николай вскоре осознает весь потенциал интернета и начнет активнее "продавать" себя.
Фото: Соцсети.
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