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Около 4 млн просмотров набрали ролики ростовского бизнесмена Николая Василенко

Около 4 млн просмотров набрали ролики ростовского бизнесмена Николая Василенко
Ошеломительный рост популярности ростовского предпринимателя Николая Василенко продолжает привлекать внимание в интернете. Его видео собирают миллионы просмотров. Он полюбился зрителям благодаря своим мыслям о психологии и философии. Всего за месяц количество его подписчиков выросло до более чем полумиллиона, а общее число просмотров приблизилось к пяти миллионам.

Одно из наиболее вирусных видео связано с галстуком Николая. Во время поездки на автомобиле он с яркой улыбкой делится своими впечатлениями о любви к галстукам и элегантным белым рубашкам. Еще одно популярное видео демонстрирует стиль Николая в коричневом костюме и шапке, когда он дефилирует по дому, исполняя небольшие танцевальные движения, которые пришлись по душе его подписчикам.

Важно отметить, что Николай сам подбирает свои наряды, ведь у него нет личного стилиста. Он часто говорит о своей любви к красивой одежде и сочетанию цветов и текстур, придерживаясь сдержанного стиля.

Еще 5 лет назад Николай выглядел совсем иначе. Он отрастил бороду, сделал виниры и стал носить очки.
Фото: Соцсети.
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