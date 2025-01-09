Ростовский бизнесмен Николай Василенко признался, что ему не нравилось прозвище «Лавандовый раф»

Фото: соцсети Николая Василенко

Ростовский предприниматель Николай Василенко поделился, что из-за большого количества негативных комментариев хотел закрыть свой блог. О своем опыте в социальных сетях он рассказал в интервью.Как сообщил блогер, это уже второй аккаунт, на который он публикует видео. Предыдущий блог был закрыт, и видео Василенко выставлял только для своих знакомых и небольшого количества поклонников. Периодически он открывал старую страницу.- Я иногда ее открывал, выглядывал в мир: появляются много людей, которые непонятные, неинтересные, я не знаю, как с ними жить. Я закрыл ее, и мне хорошо, - поделился бизнесмен.Друзья убедили Николая, что он должен вести блог, и он решился на этот шаг. Как рассказывает сам блогер, поначалу он стеснялся, но осенью собрал всю свою смелость и запустил блог. Когда видео бизнесмена начали набирать просмотры, вместе с восторженными поклонниками появились и те, кто выражал недовольство. Также блогеру не понравилось, что его начали называть «лавандовым рафом».- Зачем мне быть каким-то ванильным рафом. Лавандовым… Я, кстати, до сих пор этот раф так и не попробовал. Первоначально, я даже обиделся, - рассказал Николай Василенко.Вскоре Николай Василенко стал очень популярен в интернете. Его видео набирали миллионы просмотров, а жители Ростова узнавали его на улице. Люди подходили к бизнесмену и благодарили его за интересные видео и улыбки, которые он дарит.Так бизнесмен решил не обращать внимания на негативные комментарии и продолжил вести свой блог.Напомним, что Николай Василенко — ростовский бизнесмен, известным в соцсетях он стал благодаря своим душевным беседам и искренним пожеланиям хорошего дня. До того как начать вести соцсети, Николай Василенко был успешным предпринимателем. Он владел одной из крупнейших компаний по продаже водки и издавал журналы.