Астролог из Ростова рассказал, как встретить День влюблённых каждому знаку Зодиака



Ростовский астролог рассказал, как каждому знаку Зодиака провести День святого Валентина. По словам Ольги Шумилиной, 14 февраля убывающая Луна будет находиться в созвездии Скорпиона. В последний рабочий день ночное светило накладывает печать страсти на всё, что планируется и задумывается.



Мы станем более активными, можем проявлять агрессивность, критичность, нетерпимость и капризность. У людей повысится чувствительность к обидам (особенно у тех, кто подшофе). Астролог советует быть осторожными с высказываниями в этот день. Слова могут быть острыми и саркастичными. Нас охватят сильные сиюминутные переживания, появится взвинченность и готовность к ссоре, поэтому постарайтесь контролировать свои эмоции. Также в это время обострится сексуальное влечение. Не поддавайтесь ревности и не давайте повода для неё.



Овен

Звёзды подарят Овнам в этот день хорошее и радостное настроение. Представителям этого знака захочется развлечений и романтики. Проведите вечер пятницы со своей второй половинкой и/или в кругу семьи, обязательно встретьтесь с мамой, бабушкой, сёстрами и дочерьми. Это хороший день для любви, дружбы с противоположным полом, проведения встреч и вечеринок.



Телец

Тельцам в этот день захочется активных действий и острых ощущений. Такие желания могут привести в супружеских и любовных отношениях к разногласиям и столкновению интересов. Будьте осторожны со своими необдуманными порывами. 14 февраля повысится обидчивость и сентиментальность, сверхчувствительность к мелочам. В этот день почаще говорите комплименты своей второй половине, озвучьте свои чувства и эмоции, это поможет разрядить напряжение.



Близнецы

Близнецы будут открыты общению в этот февральский день. У них получится поговорить по душам со своими близкими. Нахлынет нежность, захочется уделить внимание представителям другого пола. Вас охватит ощущение счастья, успеха. День благоприятен для увеселительных мероприятий. Семейные Близнецы, организуйте романтический ужин со своей второй половинкой. У холостых Близнецов в этот день есть шанс для нового любовного увлечения.



Рак

Раки получат радость от общения в семейном кругу. Ваше романтическое настроение поможет в общении с любимым человеком. День пройдёт во взаимопонимании с партнёром. Вы будете добрыми и внимательными. Не обращайте внимания на пустяки. День всех влюблённых — хорошее время для семейных торжеств, равно как и для участия в развлечениях. Устройте себе в пятничный вечер праздник и отправляйтесь в клуб. Вечеринка с вашей второй половинкой или с друзьями пройдет отлично.



Лев

Львы, постарайтесь в этот день проявить больше внимания и уважения к членам семьи и любимому человеку. В последнее время из-за повышенной сверхчувствительности вам кажется, что ваши близкие стали к вам хуже относиться. Гоните такие мысли прочь, это иллюзия. Просто на сегодняшний день ваш хороший вкус и чувство меры изменяют вам. Постарайтесь не давать повод для ревности.



Дева

В День святого Валентина не задерживайтесь на работе и поспешите домой. Этот февральский день хорош для маленького домашнего праздника. Накройте стол, поставьте всевозможные лакомства, позвоните друзьям и пригласите их к себе в гости. Поход с членами семьи или с возлюбленным в места развлечений останутся в памяти незабываемым событием.



Весы

В этот день работа и общение не принесут Весам никакого удовлетворения. Возможно разочарование в чувствах - своих или партнёра. В течение всего дня будете ощущать потребность в душевном разговоре с кем-то из близких. Как бы вы ни выглядели с утра, ваше окружение первым заметит вашу харизму. Улыбайтесь больше!



Скорпион

Весёлость, потребность в нежности и ласке приведут к гармонизации отношений с любимым человеком. В этот день Скорпионы будут особенно восприимчивы и эмоциональны. Постарайтесь в общении с близкими сохранять спокойствие и уверенность. Благодаря способности приспосабливаться у вас обострится чутьё для принятия своевременных решений в личной жизни.



Стрелец

Стрелец в этот февральский день нуждается во внутренней свободе и раскрепощённости. Он испытывает чувство радости и уверенности в себе, ощущает симпатию и влечение к окружающему миру. Посетите друзей, за «кружкой чая» попытайтесь найти в жизни самые лучшие стороны. Этот день будет идеальным для дружеского общения и беседы со второй половинкой.



Козерог

Вокруг Козерога образуется благоприятная эмоциональная атмосфера, которая поможет успешно решить многие вопросы. Эмоциональный подъём и хорошее настроение помогут при контактах с близкими и любимыми. Но будьте готовы к эмоциональным всплескам, состоянию беспокойства и неуверенности в своих чувствах и чувствах партнёра. В это день не стоит принимать важных решений относительно личной жизни, лучше не обращать внимания на возникшие разногласия.



Водолей

Водолеи, которые были в ссоре со второй половинкой, используйте этот день для примирения и установления согласия в парных отношениях. Расскажите о своих чувствах и привязанности. В этот февральский день вы сможете правильно оценить партнёра и его отношение к вам. Холостых Водолеев потянет на любовные авантюры. Готовность и желание быть откровенным и сердечным по отношению к другим сделает этот день благоприятным для различных контактов, визитов, душевного общения.



Рыбы

Рыбы будут полны ощущения юношеской беззаботности, а также чувства влечения к представителям противоположного пола. Холостые Рыбы ощутят потребность в романтическом знакомстве. В любом случае этот день будет благоприятным для отдыха, развлечений и визитов. Окружающие оценят ваше возросшее остроумие и хороший вкус. Вечер сулит положительные эмоции, подарки и похвалу.