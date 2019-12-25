Ростовский астролог рассказал, как правильно встретить Новый год



Астролог из Ростова-на-Дону рассказал, как правильно встретить год Металлической Белой Крысы. Ольга Шумилина дала советы, как задобрить маленького зверька и заполучить его благосклонность в грядущем году.



Крыса склонна к простоте и минимализму. Она строга и аккуратна в одежде, предпочитает классический стиль без вычурности. Любит экономить, накапливать. Крыса осторожна, всегда следует чёткому плану в любых сферах жизни. Уважает дисциплину, во всём знает меру. Готова полностью посвятить себя работе, решительна и готова действовать; медленно, но уверенно достигает поставленных целей. Покровительствовать она будет людям с такими же чертами характера.



Как составить праздничное меню и что поставить на стол?

Составляя новогоднее меню, обратите внимание на любимые лакомства грызуна — сыр, всевозможные крупы, орехи, кукурузу, домашнюю выпечку. Крыса любит простые блюда — чем проще, тем лучше. Для праздничного стола подойдут традиционные блюда и салаты из вареных и сырых овощей (оливье, винегрет, селёдка под шубой), салаты из консервированных продуктов («Мимоза»). Астролог советует приготовить овощные, мясные и, конечно, сырные нарезки, добавляя к последним орехи и кисло-сладкие фрукты.



Основным блюдом сделайте мясо, приготовленное по простому рецепту. Добавьте немного специй, не переборщите с перцем. Крыса не любит острую еду. Из домашней выпечки можно сделать пироги с мясом, рисом, яйцом или джемом.



На стол лучше постелить белую скатерть. Еду кладите в тарелки белого, серебристого, чёрного цветов или посуду с элементами серебра. Поставьте на стол металлические элементы декора серебристого цвета — подсвечники, новогодние фигурки и тому подобное. Символ Нового года обожает, когда в доме стоит полумрак, который создает атмосферу умиротворения.



Что надеть в новогоднюю ночь?

Крыса любит серый, белый, нефритовый, лиловый, чёрный, зелёный цвета, а также различные оттенки коричневого.



На праздник лучше надеть вещи светлых, серых оттенков, приглушенных тонов. Женщинам подойдёт, например, вечернее или коктейльное платье, солидный костюм. Крыса оценит по достоинству и классическую прямую юбку с простой блузкой. Постарайтесь в новогоднем наряде избегать кошачьих, леопардовых, змеиных принтов — они заклятые враги хозяйки 2020 года.



Украшения желательно выбрать из серебра или металла серебристого цвета — блестящие, сверкающие. Старайтесь избегать золота. Крыса знает толк в штучных необычных аксессуарах, так что добавьте в свой образ «необычности». Это могут быть бусы, колье, ожерелье, заколки для волос, кожаный пояс или бижутерия из кожи.



С кем и где встречать Новый год?

Хоть грызун довольно консервативен, он одобрит встречу праздника в компании старых друзей в любимом кафе. В этому году можно отказаться от пафосного ресторана, роскошного номера в отеле и провести новогоднюю ночь на даче или в деревне вдали от городского шума.



Чего нужно избегать во время празднования Нового 2020 года?

Нельзя ругаться и спорить за столом. Крыса сторонится эмоциональных негативных всплесков, старается сохранять спокойствие.



Не ограничивайте себя в еде. Грызуну не понравится, если праздничный стол и холодильник опустеют к концу торжества, поэтому позаботьтесь заранее о том, чтобы хватило еды и напитков.



Ни в коем случае не думайте о плохом, не тоскуйте и не хандрите. Воздержитесь от гаданий. Крыса — жуткая материалистка, она не склонна к суевериям и мистике.



Встретьте 2020 год в отличном настроении, в окружении друзей и родственников. Настройтесь на волну позитива и успеха в начинаниях.