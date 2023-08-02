Ростовские хирурги пришили женщине кисть, отрубленную гильотиной

Фото: Минздрав Ростовской области

В Ростове хирурги спасли кисть женщине-кондитеру. Информацию сообщили 1 августа в Минздраве донского региона.В тот день ростовчанка работала на производстве и решила поправить тесто на поточной линии. В этот момент сработала гильотина, ножом ей полностью отрубило кисть руки. Женщина начала звать на помощь, сбежались коллеги. Они оказали ей первую помощь и вызвали на место «скорую». Медики доставили пострадавшую в местную ГБСМП.Спустя несколько часов операции хирургам удалось восстановить кровоток кисти. При выписке ростовчанка могла пошевелить пальцами.Однако теперь ее ждет долгая реабилитация.