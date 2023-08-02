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Ростовские хирурги пришили женщине кисть, отрубленную гильотиной

Ростовские хирурги пришили женщине кисть, отрубленную гильотиной
В Ростове хирурги спасли кисть женщине-кондитеру. Информацию сообщили 1 августа в Минздраве донского региона.

В тот день ростовчанка работала на производстве и решила поправить тесто на поточной линии. В этот момент сработала гильотина, ножом ей полностью отрубило кисть руки. Женщина начала звать на помощь, сбежались коллеги. Они оказали ей первую помощь и вызвали на место «скорую». Медики доставили пострадавшую в местную ГБСМП.

Спустя несколько часов операции хирургам удалось восстановить кровоток кисти. При выписке ростовчанка могла пошевелить пальцами.

Однако теперь ее ждет долгая реабилитация.
Фото: Минздрав Ростовской области
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