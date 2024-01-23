В Ростове врачи спасли жизнь новорожденному весом 980 граммов

Фото: Перинатальный центр скрин.

В Ростовском перинатальном центре врачи спасли жизнь недоношенному новорожденному. Малыш родился с весом 980 граммов на сроке 33,6 недели. Врачи боролись за кроху два месяца. Историю еще одного чуда в стенах перинатального центра рассказали в телеграм-канале медучреждения.Малыш Миша родился на сроке 33,6 недели. Из-за того что он появился на свет рано, у него не сформировалась пищеварительная система. У Миши не работал кишечник и не усваивалась пища. Он не мог кушать. Ребенка поместили в отделение патологии новорожденных. Медики боролись за жизнь малыша около двух месяцев. Со здоровьем Миши было множество проблем.- Мы долго и тщательно боролись за печень. И нам удалось заставить ее работать. Спустя 60 дней Миша начал поправляться. Он ежедневно прибавлял в весе и радовал маму и нас своими успехами, - рассказали врачи.Спустя 72 дня окрепшего малыша с мамой выписали. Семья воссоединилась.