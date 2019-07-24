В Ростове госпитализировали 4-летнего ребёнка, проглотившего батарейку



Малыша, проглотившего батарейку, госпитализировали в ростовскую больницу. Инцидент произошёл в Октябрьском районе 25 июля.



4-летний мальчик играл дома с брелком. Ему удалось вытащить из него батарейку. Ребёнок покрутил вещь в руках, а затем решил попробовать её на вкус. В результате он проглотил батарейку, сообщает DonDay.ru.



Когда мама малыша поняла, что произошло, она вызвала «скорую». Прибывшие медики госпитализировали мальчика в городскую больницу. В медучреждении ребёнку сделали рентген, чтобы определить, где находится инородный предмет и выбрать метод его извлечения.



Сейчас маленький пациент - под наблюдением врачей.