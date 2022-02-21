Ростовские баскетболисты уступили в Челябинске - 62:71

Фото: БК «БАРС-РГЭУ».

Повторная встреча не принесла ростовчанам победы, хотя борьба кипела до самого конца встречи.В первой части поединка желто-синие отпустили соперника слишком далеко – 7:18. После второй десятиминутки «БАРС-РГЭУ» «горел» 24:37. В третьей части матча желто-синие немного подтянулись – перед последним отрезком игры перевес составлял не так много, всего 8 очков (43:51). Однако «Челбаскет» все-таки отстоял победу, взяв таким образом реванш. Результат – проигрыш подопечных Михаила Старовойтова 62:71.По индивидуальной статистике у гостей лучшими были Александр Голяхов (18 баллов), Дмитрий Прокин (17) и Павел Бугаенко (10). У челябинцев полезнее других действовал Александр Кузнецов – 14 очков.В остальных встречах дня в Суперлиге-2 «Тамбов» разгромил дома «Нефтехимик» (Тобольск) 111:74, «Чебоксарские Ястребы» одолели на выезде «Металлург» (Магнитогорск) 81:74, «Новомосковск» обыграл в гостях «Динамо» (Ставрополь) 81:78, а «Динамо-МГТУ» (Майкоп) было сильнее «Русичей» (Курск) 85:77.26 и 27 февраля «барсы» сразятся на выезде с «Металлургом». В таблице предварительного этапа первенства страны среди команд Суперлиги-2 «БАРС-РГЭУ» идёт на 4 строчке из 11.