Имущество маслозавода «Донское золото» выставили на торги почти за 4 млрд рублей
Имущество ООО «Донское золото» распродают за 3,9 миллиарда рублей, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Выставленное на торги залоговое имущество ПАО Национального банка «Траст» представлено одним лотом. С молотка пустят земельные участки, здания, оборудование и мебель. Недвижимость находится в Сальском районе Ростовской области.
Завод «Донское золото» был зарегистрирован пять лет назад. Основным видом деятельности являлось производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Признать предприятие банкротом потребовал банк «Финансовая корпорация Открытие». «Донское золото» обанкротилось в октябре.