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Ростовская мастерица создаёт пасхальные деревянные яйца, похожие на произведения искусства

Ростовская мастерица создаёт пасхальные деревянные яйца, похожие на произведения искусства
Ростовская мастерица создаёт деревянные пасхальные яйца весом в полкилограмма. Ирина Степанян уже около пяти лет делает уникальные шкатулки, подносы, часы, кувшины и многое другое. К Пасхе она подготавливает интерьерные яйца с ликами святых.

Увлечение творчеством началось после того, как кто-то подарил маме Ирины на день рождения цветочный горшок, украшенный в технике декупаж.

- Мне он так понравился, что я тут же полезла в Интернет посмотреть, как такую красоту можно сделать самой, - вспоминает мастерица. - Я потом все свои горшки в доме так украсила.

В Сети Ирина искала новые идеи и мастер-классы по декупажу. Потихоньку стала покупать необходимые материалы. Когда девушка натренировалась на горшках, у нее появилась новая идея – делать необычные бутылки для шампанского. С покупной тары она снимала все этикетки, а потом наносила разнообразные изображения – их можно дарить друзьям на праздники. Потом она начала создавать необычные коробы, елочные игрушки и разнообразную кухонную утварь.

Ростовская мастерица создаёт пасхальные деревянные яйца, похожие на произведения искусства

Декупаж – такая техника, когда на любую поверхность наносят рисунок. Сначала надо подобрать желаемое изображение. Ирина, например, ищет их в Интернете, потом распечатывает на фотобумаге. Далее с обратной стороны приклеивает скотч, когда его сдираешь – снимается несколько слоев бумаги. Остается только тонюсенький слой с самим рисунком.

Поверхность заготовки она шлифует наждачкой, затем сверху наносит грунт, который снова шлифует. Затем на грунт прикладывает изображение и покрывает специальным клеем.

Ростовская мастерица создаёт пасхальные деревянные яйца, похожие на произведения искусства

На клей наносят несколько слоев лака, которые тоже надо обработать наждачкой. Если работа идёт над шкатулкой, то к ней затем нужно прикрутить ручки, ножки и прочую фурнитуру. Суть декупажа в том, чтобы по итогу работа была похожа на роспись кистью.

Ростовская мастерица создаёт пасхальные деревянные яйца, похожие на произведения искусства

Ирина говорит, что, как ни странно, в Ростове очень тяжело найти качественные деревянные заготовки. Поэтому она заказывает их из других городов, в основном из Москвы. При этом в донской столице и покупателей практически нет. За все пять лет работы у рукодельницы был только один покупатель в родном городе.

- На заказ я делаю не очень много. Приятнее создавать что-то, когда есть настроение, есть свои идеи – тогда и время находишь, и поделка получается с душой. Моя основная работа не связана с творчеством, поэтому над изделиями приходится трудиться и по ночам, и по выходным.

Ростовская мастерица создаёт пасхальные деревянные яйца, похожие на произведения искусства

Самый большой заказ у Ирины был из Москвы – женщина увидела в её интернет-магазине яйца с ликами святых и заказала сразу 20 штук. Заготовки для интерьерных яиц делаются в основном из липы. Одно яйцо весит порядка 500 граммов. Липа – очень мягкое дерево, так что если вдруг поделка упадёт, то на ней может остаться вмятина.

Ростовская мастерица создаёт пасхальные деревянные яйца, похожие на произведения искусства

По готовому яйцу никогда не скажешь, что оно деревянное – Ирина делает на них имитацию малахита и мрамора. Акриловые краски смешиваются, пока на палитре не получится необходимый цвет. Деревянное яйцо полностью раскрашивается. Затем начинаются хитрости – губкой или скомканной бумагой на краске делаются разводы и прожилки, чтобы поверхность стала похожа на камень.

Когда сверху уже нанесено изображение, оно украшается вензелями, стразами, полубусинами. Это, как отмечает мастерица, не предмет религии, а предмет интерьера.

Ростовская мастерица создаёт пасхальные деревянные яйца, похожие на произведения искусства

- Я делаю яйца только с подставками – так они гармоничнее смотрятся. Тем более, с «ножкой» меньше шансов, что изделие упадёт и испортится. Самые большие работы достигают 25 сантиметров в высоту, маленькие – 13 сантиметров. Мне больше нравятся большие яйца, потому что на них есть, где развернуться.

Свои работы Ирина отправляет не только в российскую столицу, но и в Псков, Петропавловск-Камчатский, Пензу. У неё есть грандиозная идея -открыть в Ростове-на-Дону свой магазин, где можно будет приобрести всё необходимое для творчества. Сейчас девушка вынуждена либо ждать заказ из другого города, либо ездить в Краснодар за материалами.

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