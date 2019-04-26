Ростовская мастерица создаёт пасхальные деревянные яйца, похожие на произведения искусства



Ростовская мастерица создаёт деревянные пасхальные яйца весом в полкилограмма. Ирина Степанян уже около пяти лет делает уникальные шкатулки, подносы, часы, кувшины и многое другое. К Пасхе она подготавливает интерьерные яйца с ликами святых.



Увлечение творчеством началось после того, как кто-то подарил маме Ирины на день рождения цветочный горшок, украшенный в технике декупаж.



- Мне он так понравился, что я тут же полезла в Интернет посмотреть, как такую красоту можно сделать самой, - вспоминает мастерица. - Я потом все свои горшки в доме так украсила.



В Сети Ирина искала новые идеи и мастер-классы по декупажу. Потихоньку стала покупать необходимые материалы. Когда девушка натренировалась на горшках, у нее появилась новая идея – делать необычные бутылки для шампанского. С покупной тары она снимала все этикетки, а потом наносила разнообразные изображения – их можно дарить друзьям на праздники. Потом она начала создавать необычные коробы, елочные игрушки и разнообразную кухонную утварь.







Декупаж – такая техника, когда на любую поверхность наносят рисунок. Сначала надо подобрать желаемое изображение. Ирина, например, ищет их в Интернете, потом распечатывает на фотобумаге. Далее с обратной стороны приклеивает скотч, когда его сдираешь – снимается несколько слоев бумаги. Остается только тонюсенький слой с самим рисунком.



Поверхность заготовки она шлифует наждачкой, затем сверху наносит грунт, который снова шлифует. Затем на грунт прикладывает изображение и покрывает специальным клеем.







На клей наносят несколько слоев лака, которые тоже надо обработать наждачкой. Если работа идёт над шкатулкой, то к ней затем нужно прикрутить ручки, ножки и прочую фурнитуру. Суть декупажа в том, чтобы по итогу работа была похожа на роспись кистью.







Ирина говорит, что, как ни странно, в Ростове очень тяжело найти качественные деревянные заготовки. Поэтому она заказывает их из других городов, в основном из Москвы. При этом в донской столице и покупателей практически нет. За все пять лет работы у рукодельницы был только один покупатель в родном городе.



- На заказ я делаю не очень много. Приятнее создавать что-то, когда есть настроение, есть свои идеи – тогда и время находишь, и поделка получается с душой. Моя основная работа не связана с творчеством, поэтому над изделиями приходится трудиться и по ночам, и по выходным.







Самый большой заказ у Ирины был из Москвы – женщина увидела в её интернет-магазине яйца с ликами святых и заказала сразу 20 штук. Заготовки для интерьерных яиц делаются в основном из липы. Одно яйцо весит порядка 500 граммов. Липа – очень мягкое дерево, так что если вдруг поделка упадёт, то на ней может остаться вмятина.







По готовому яйцу никогда не скажешь, что оно деревянное – Ирина делает на них имитацию малахита и мрамора. Акриловые краски смешиваются, пока на палитре не получится необходимый цвет. Деревянное яйцо полностью раскрашивается. Затем начинаются хитрости – губкой или скомканной бумагой на краске делаются разводы и прожилки, чтобы поверхность стала похожа на камень.



Когда сверху уже нанесено изображение, оно украшается вензелями, стразами, полубусинами. Это, как отмечает мастерица, не предмет религии, а предмет интерьера.







- Я делаю яйца только с подставками – так они гармоничнее смотрятся. Тем более, с «ножкой» меньше шансов, что изделие упадёт и испортится. Самые большие работы достигают 25 сантиметров в высоту, маленькие – 13 сантиметров. Мне больше нравятся большие яйца, потому что на них есть, где развернуться.



Свои работы Ирина отправляет не только в российскую столицу, но и в Псков, Петропавловск-Камчатский, Пензу. У неё есть грандиозная идея -открыть в Ростове-на-Дону свой магазин, где можно будет приобрести всё необходимое для творчества. Сейчас девушка вынуждена либо ждать заказ из другого города, либо ездить в Краснодар за материалами.