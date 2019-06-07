Из точки рождается шедевр: ростовская художница создает картины в необычной технике



Художница из Ростова Наталья Губина с помощью необычной техники создает впечатляющие картины. Рисуя точками, она изображает на бумаге портреты, сюжеты из сказок и просто воплощает собственные идеи.



Девушка рассказывает, что хотела бы создавать иллюстрации для детских книг. По её словам, изображение очень влияет на восприятие произведения. Сейчас Наталья рассылает своё резюме авторам и издательствам, чтобы они заинтересовались её работами.



Любовь к искусству у неё заложена в генах — её отец работает художником-графиком. При Советском Союзе он рисовал плакаты, изображал политических деятелей.



В детстве Наталью отдали в художественную школу, затем она окончила факультет декоративно-прикладного искусства, также получила специальность художника по металлу. Училась в луганском вузе. Во время учёбы преподаватели отмечали её талант, и после выпуска она пошла работать на крупный ювелирный завод. Там создавала чертежи для эксклюзивных ювелирных украшений.



— Ещё в университете мне говорили, что я не художник, а ювелир, — вспоминает художница. — Все изображения, которые нужно было делать крупными, я делала маленькими.



В 2013 году она стала лучшим художником-дизайнером Украины, приняв участие в конкурсе среди мастеров в сфере ювелирных украшений.



Через год вместе с мужем Наталья переехала в Ростов-на-Дону. Первое время в донской столице тоже работала в «ювелирке». Потом захотела сменить сферу деятельности.



— Меня всегда впечатляли хорошие иллюстрации, я очень люблю работы некоторых мастеров, которые делают изображения к сказкам, — поделилась девушка. — Начала потихоньку рисовать, публиковать в Интернете. Сделала даже несколько иллюстраций для небольшой книги.



Художница долго искала себя, подходящую ей технику и материалы. Вдохновившись пуантилизмом (манера письма раздельными мазками точечной формы), стала изучать литературу. В библиотеках и на блошиных рынках находила книги, знакомилась с особенностями этого направления.



— Многие спрашивают, зачем учиться рисовать, если ты уже получил диплом по специальности. Но ведь в школах и вузах учат по стандарту, а вот свой стиль, своё видение художник нарабатывает сам, — добавила художница.



Техника пуантилизма привлекает Наталью своей кропотливостью и ювелирностью. Необычные картины и даже портреты создаются по точке с помощью туши.



— Мне нравится тушь, потому что она не даёт права на ошибку. Если живописец случайно что-то не то нарисует маслом, он сможет это замазать или соскоблить. В туши же нужно писать чисто. Если ты в каком-то месте сделал слишком темно, то это уже никак не исправишь. Нужно кропотливо работать, и мне нравится, что нельзя делать помарки, — объяснила Наталья.



Такая работа схожа с восточной каллиграфией. Жители Китая и Японии пишут кистью иероглифы, чтобы сосредоточить и успокоить тело и душу, это своего рода медитация.



Хоть работы и небольшие, но каждая из них имеет свой шарм и налет романтики.



— Художник должен тихонько творить, релаксируя. Я работаю довольно медленно, в основном в течение недели рисую каждое изображение. Люблю созидать, долго думать над каждым элементом, — пояснила иллюстратор.



Дело в том, что мастерица не поддерживает идею о том, что художник должен выплёскивать в картинах свои негативные эмоции. Наталья, наоборот, не пишет в те периоды, когда у неё какие-то проблемы или трудности.



— Моё мнение — картина должна источать позитив. Ведь что излучаешь, то и получаешь. Изображение должно лучиться любовью и нежностью.



Девушка говорит, что она не признаёт такого гиперреализма, когда, например, пишут портреты, похожие на фотокарточки. Она считает, что каждый образ, каждую идею художник должен перерабатывать. В основном все герои её картин — придуманные ею образы. Они могут родиться после прочтения стихотворения или детской сказки, после увиденного на улице цветущего пиона.



Одна из работ — «Русская красавица» — навеяна воспоминаниями из детства. Ранние годы Натальи прошли в Подмосковье, и ей хотелось изобразить что-нибудь по-настоящему русское.



— Даже когда училась на Украине, и нам задавали сделать вышивку, я непременно искала русский узор. Хотела показать, что в обеих странах очень красивые традиции и культура. В «Русской красавице» я хотела показать силу и спокойствие.



На заказ же Наталья рисует, если идея её вдохновляет. Например, недавно она делала изображения к сказке про Щелкунчика. А вот когда просят написать портрет, он висит как груз, и постоянно хочется его отложить. Но если художника вдохновил сам человек, его глаза и то, что они излучают, то мастер скорее хватается за работу.



Для работы тушью в технике пуантилизма Наталья покупает бумагу ручной работы. Те, кто разбирается в данном направлении, всегда обращают внимание на это. Некоторые художники даже ищут старые книги на блошиных рынках. В них есть первый пустой лист, ради которого и совершается покупка. Мастера вырезают его из томика, и пишут на винтажной бумаге.